蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困
一疊疊的紓困申請案堆滿辦公桌，交通部觀光局人員埋首文件堆中比對資料。從昨天開始，觀光局7樓臨時成立「緊急救援小組」，在全台各風景管理處急召20多人進駐局本部，他們清晨打卡、加班到深夜，午夜前才走出辦公大樓、住進對面旅館，只因蔡總統本周一上午一通電話打進交通部，關切「佳龍啊，你們觀光局，怎麼從紓困模範生，變成執行最後一名了？」
旅行業紓困執行率 本來不到1%
新冠肺炎疫情稍回穩，旅宿業、旅行業咬牙苦撐，仍擋不住接連而來的倒閉潮。交通部觀光局紓困方案2.0在4月14日上路，本報上周五獨家披露，紓困「受理」多、「核撥」少，截至4月29日受理件數約3成，實際撥款率僅4％，旅宿業編28.1億元，只發出1億元。
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