倒閉潮為何止不住？看看這令人想哭的紓困撥款率...

台灣連續6天零確診，新冠肺炎疫情看似趨緩，但受疫情重創的觀光旅遊相關產業，儘管交通部接連釋出兩波高達137億多元的紓困措施，紓困2.0更早在半個多月前就公布，其中有51億元是現金薪資補貼，但截至4月29日受理件數僅約三成，實際撥款執行率僅4%，旅行業更不到1％，已讓不少業者不敵疫情衝擊陸續倒閉。

交通部觀光局辦公室內，一箱箱業者送來的紓困案申請文件，成堆地疊在辦公桌旁，這是打從兩年前觀光局推出暖冬、春遊等國旅補助以來，習以為常的景象。從補助到這波疫情紓困都是人工作業，公務員一張張核對勞保薪資、地價稅年度等單據，即使聘雇臨時人員、委外廠商協助，審核進度往往比業者需求嚴重落後。