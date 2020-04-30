【疫情下的政壇波濤5】抗疫有功 衛福內政首長留任 牽動蔡蘇關係
蔡英文總統第二任即將展開，據了解，受新冠肺炎疫情影響，執政團隊現階段以防疫最為優先，加上內閣團隊防疫獲得肯定，這波520內閣人事僅將小幅改組。包括行政院長蘇貞昌繼續帶領內閣團隊做實事，衛福部、內政部、交通部、經濟部、外交部等防疫有功的部會首長都可望續任。
防疫最優先 520內閣僅小調整
其中最受矚目的內政部，日前發生「部長移送署長」風波，事件主角內政部長徐國勇雖被蘇貞昌公開砲轟「為什麼要這樣亂？」但由於徐仍深獲總統信任，加上警界基層多數力挺，且是防疫有功團隊之一，徐可望留任，而這樣的人事安排，也讓未來「蔡蘇關係」受到矚目。
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