【疫情下的政壇波濤5】抗疫有功 衛福內政首長留任 牽動蔡蘇關係

交通部觀光局因應五一連假，配合中央疫情指揮中心的規畫，推出「1968App加強版」，提供全台216個熱點人潮示警，台南市有27處高居全台之冠，市長黃偉哲接連砲轟此舉對台南汙名化，更點名交通部長林佳龍。同黨地方槓上中央引發側目，外界也想到兩人的恩怨情仇，特別是2018年台南市長民進黨黨內初選時，林佳龍為黃的競爭對手、同屬「正國會」的立委陳亭妃站台，難道兩人心結至今還沒化解？ 對此黃偉哲說，他對1968App的發言沒有任何政治考量，對事不對人，純粹站在台南不容被汙名化的立場而發聲。

2020-04-29 20:26