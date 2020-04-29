【1968之亂1】為搶功5天趕出半成品 官商「呷緊弄破碗」的荒謬

台南市長黃偉哲頻頻槓上中央的1968熱點人潮預警App，不滿216個熱點中，台南市就被匡列27個熱點，大罵「軟體對台南不公、取樣不公、景點不公」，還引來高雄在內中南部縣市聲援，也令外界好奇，這軟體到底怎麼做出來的？經本報了解，之所以會上演這齣「1968之亂」，原來是為了配合大官們搶表現、秀業績，廠商趕在5天內拿著還是「半成品」的演算基準做出這個App，才會「呷緊弄破碗」，惹來民怨，也苦了第一線。

清明連假，包括墾丁等多處景點湧入大批人潮，不少遊客沒戴口罩逛大街，讓中央大為緊張，緊急發布國家警報細胞廣播簡訊。面對五一連假即將到來，行政院副院長陳其邁本月11日接受「自由時報」訪問時，喊出將以交通部現有的「高速公路1968App」呈現人潮擁擠程度，分為綠、黃、紅三色示警。