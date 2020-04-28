【疫情下的政壇波濤3】國安外交小改組 可望有首位女性駐美代表

聯合報 / 記者賴昭穎張加羅印冲
蕭美琴4月初才出任國安會諮詢委員，但仍有機會接任駐美代表。 圖／聯合報系資料照片
蕭美琴4月初才出任國安會諮詢委員，但仍有機會接任駐美代表。 圖／聯合報系資料照片

520在即，蔡政府將啟動新一波國安人事調整。據了解，外交部吳釗燮可望留任，駐美代表則將調整，繼任人選並非外傳的駐歐盟代表曾厚仁，蔡英文總統已有屬意人選，可望出現史上第一位女性駐美代表，目前正與美方進行相關作業。至於陸委會主委陳明通個人留任意願極高，能否留任還有待觀察，但陳若留任，至少傳遞為兩岸破冰保留空間的政治訊號，也算一種「安全牌」。

吳釗燮不動 蕭美琴可望接任駐美代表

蔡英文第二任期將於5月20日展開，國安、外交、兩岸人事傳出異動。據了解，蔡英文原本有意於3月調整部分人事，但因新冠肺炎疫情延後，現傾向小幅調整，幾位首長可望續任，包括一度傳出可能二度駐美的吳釗燮，以及國安會秘書長李大維。

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陳明通 陸委會 外交部 蕭美琴 吳釗燮

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