【疫情下的政壇波濤3】國安外交小改組 可望有首位女性駐美代表
520在即，蔡政府將啟動新一波國安人事調整。據了解，外交部長吳釗燮可望留任，駐美代表則將調整，繼任人選並非外傳的駐歐盟代表曾厚仁，蔡英文總統已有屬意人選，可望出現史上第一位女性駐美代表，目前正與美方進行相關作業。至於陸委會主委陳明通個人留任意願極高，能否留任還有待觀察，但陳若留任，至少傳遞為兩岸破冰保留空間的政治訊號，也算一種「安全牌」。
吳釗燮不動 蕭美琴可望接任駐美代表
蔡英文第二任期將於5月20日展開，國安、外交、兩岸人事傳出異動。據了解，蔡英文原本有意於3月調整部分人事，但因新冠肺炎疫情延後，現傾向小幅調整，幾位首長可望續任，包括一度傳出可能二度駐美的吳釗燮，以及國安會秘書長李大維。
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