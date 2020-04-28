【疫情下的政壇波濤3】國安外交小改組 可望有首位女性駐美代表

就在衛福部忙著防疫之際，最近又多了一件令他們傷腦筋的事，因為背後牽涉了市值高達4千億的企業經營權。長榮集團大房三兄弟經營權之爭持續延燒，老三張國政聯手老二張國明，槓上老大張國華，雙方在集團控股核心張榮發文教與慈善基金會上，多次過招，弟弟派仍久攻不下。

2020-04-26 12:42