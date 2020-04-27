錢櫃一把火 燒出藍綠白政治大亂鬥
台北市林森北路錢櫃KTV發生大火，釀成5死9重傷意外，除了公安問題，由於此事件的主角台北市政府和錢櫃KTV，政治角色都十分敏感，也促使這個意外事件讓因為新冠肺炎疫情沉寂已久的政治角力戰，重新搬上檯面。
電視台報導錢櫃 牽扯到反媒體運動
林森北錢櫃火災是近年台灣少有的重大娛樂場所火警，因此在新冠肺炎疫情延燒之際，仍引發各方關注。不過詭異的是，在各家電視台都大陣仗報導這場大火，年代、壹電視兩家電視台卻採取「冷處理」方式，著墨不多。而這兩家新聞台近年又以力捧「覺醒力量」，且「捧綠打藍白」著稱，對台北市發生這麼大的意外卻蜻蜓點水帶過，背後原因顯不單純。
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