華航正名案背後 總經理之爭明槍暗箭滿天飛

聯合報 / 記者侯俐安
華航正名風波後，內部一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。右為華航董事長謝世謙，左為華航荷蘭分公司總經理韓梁中。圖／聯合報系資料照片
華航正名風波後，內部一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。右為華航董事長謝世謙，左為華航荷蘭分公司總經理韓梁中。圖／聯合報系資料照片

華航董事長謝世謙去年4月2日上任後，還兼任華航總經理、華信航空董事長，一人身兼三職超過一年，創華航集團成立60年紀錄。他雖可望繼續留任董事長，但在日前華航正名風波後，隨著520總統蔡英文第二任就職剩不到一個月，華航一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。

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