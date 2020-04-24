華航正名案背後 總經理之爭明槍暗箭滿天飛
華航董事長謝世謙去年4月2日上任後，還兼任華航總經理、華信航空董事長，一人身兼三職超過一年，創華航集團成立60年紀錄。他雖可望繼續留任董事長，但在日前華航正名風波後，隨著520總統蔡英文第二任就職剩不到一個月，華航一年多來暗潮洶湧的總經理寶座卡位戰，又悄悄浮上檯面。
口罩專機掛公司旗 被蘇貞昌怒批
4月14日，就在台灣捐贈口罩給各國之際，網路連署主張華航改名破4萬人，交通部長林佳龍受訪時一句「持開放態度」，戰火延燒數日。行政院長蘇貞昌也不滿華航，在運送口罩的貨箱外，加掛了一片「China Airlines」華航公司旗，怒指運送物資除了掛「Taiwan can help」，「華航標誌別湊熱鬧」。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言