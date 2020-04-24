靠外交部協調才有防護衣？用時間軸還原事實真相

聯合報 / 記者李光儀
「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」經本報再深入追查，發現從整個交易過程看，根本沒有外交部插手空間，圖為杜邦防護衣資料照。路透
「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」經本報再深入追查，發現從整個交易過程看，根本沒有外交部插手空間，圖為杜邦防護衣資料照。路透

本報日前獨家報導，3月18日外交部長吳釗燮宣稱「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」原來是假的，其實防護衣是買的不是交換的，且外交部和AIT是否真的曾經參與此事也不無疑問。外交部事後回應，這是「惡意抹煞、抹黑」。本報再深入追查，發現從整個交易過程看，根本沒有外交部插手空間，所謂「外交部與AIT溝通」才促成原料交易的說法，應不屬實。

2月初外交部就向杜邦接洽？政院說法有出入

本報在向行政院和外交部查證相關訊息時，外交部坦承，2月初我方就向杜邦公司接洽防護衣原料，但杜邦公司表示4月底才能給料，5月才能陸續完成進口台灣。外交部又說，我方政府評估，防護衣對醫護人員相當重要，所以外交部經過與AIT溝通後，才確保杜邦公司願意供料，且提早在3月從盧森堡供料，運往柬埔寨製作。

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