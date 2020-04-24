靠外交部協調才有防護衣？用時間軸還原事實真相

小小的負壓隔離病房內，父子兩人共同打贏這場抗「疫」戰爭。26天住院的日子，外界送進來的玩具、童書，成堆的兒子畫作，以及每天無止盡的卡通與童言童語，將成為父子兩人一生最難忘的回憶。他們是上月底最讓人心痛的確診案例，被捲入桃機接待風波的觀光局旅服中心員工與他的5歲幼子，他們要康復出院了。

2020-04-22 11:39