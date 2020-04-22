【敦睦染疫風暴8】總統說的磐石艦「特殊任務」是....

聯合報 / 記者程嘉文
磐石艦日前靠港時，蔡總統（中揮手者）等人前往岸邊歡迎。 圖／取自總統府網站
磐石艦日前靠港時，蔡總統（中揮手者）等人前往岸邊歡迎。 圖／取自總統府網站

離開帛琉回台 花了26天

海軍磐石軍艦爆發新冠肺炎疫情，震驚全國，由於敦睦支隊3月15日離開帛琉，到4月9日進入左營港，時間長達26天，遠多於當初開往帛琉只花了8天，盤石艦隊究竟去了哪裡，從國防部蔡英文總統都神祕兮兮。但事實上，支隊只是在太平島與東沙島附近的水域時操演，回到台灣附近時加入海軍年度戰術總驗收，直到4月9日進入左營。

對於敦睦支隊在海上的動態，民進黨立委王定宇20日在臉書宣稱，艦隊返航過程中，確實有「額外航程」，進行訪問帛琉以外的重要機密任務，但未靠港靠岸。第二天他在立院受訪宣稱，艦隊是在公海上，進行「軍事外交難得的機會」，不過「美方反而沒有在裡面」。

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