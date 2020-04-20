口罩「交換」美防護衣原料？根本是早談好的交易

聯合報 / 記者李光儀
美國急需口罩，川普援用國防生產法希望迅速擴充產能，以對抗新冠肺炎疫情。圖為底特律一家成衣廠近日轉型生產醫用口罩。路透
美國急需口罩，川普援用國防生產法希望迅速擴充產能，以對抗新冠肺炎疫情。圖為底特律一家成衣廠近日轉型生產醫用口罩。路透

外交部長吳釗燮於3月18日宣布，台美簽訂共抗新冠肺炎共同聲明。當時吳釗燮表示，將用每周捐給美國10萬個口罩，換取美方為台灣保留30萬件防護衣原料。而外交部也在上周宣布，第一批防護衣原料已經做成成品運抵台灣。不過事實上，這筆30萬件防護衣的合約，是在2月底就已敲定，而且是「交易」而非「交換」，民進黨政府有移花接木之嫌。

我高調宣布「交換」 美方卻未提防護衣

外交部是在3月18日發布「台美聯合防疫夥伴關係聲明」，由外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同署名。雙方合作的項目，包括快篩試劑研發、疫苗研究生產以及防疫醫療用品及設備合作交流等。

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