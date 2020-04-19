【敦睦染疫風暴1】獨訪艦隊官兵：在帛琉專車送飯店 禁自由活動

海軍109敦睦艦隊9日返國後，卻爆發3名官兵與軍校生新冠肺炎確診。敦睦艦原計16日才返港，卻提前到9日，創下史上最短的出訪天數。外界質疑，是不是因為發現船上「出狀況」，軍方才緊急縮短航程，本報獨家訪問此次隨艦出訪的海軍官兵，他說，先前支隊長就宣布，今年會視疫情決定行程，但要訪問幾站，由高層決定。直到出發之後，支隊長才宣布，今年只造訪帛琉一個國家，航程中從沒傳出有人得病的風聲，沒想到下船後卻傳出「中招」。

休假人員由專車送台資飯店

外界將矛頭指向感染源可能來自帛琉，除了官式活動之外，有無可能在官兵休假時接觸到可能的感染源？該官兵透露，這次受疫情影響，自由活動被禁止，休假人員全都用接駁車載到當地由台商投資的老爺大飯店，官兵學生可以享受飯店的度假設施，包括游泳池、海灘、自助餐等，但是不能自由活動。