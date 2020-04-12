【黃復興存亡3】民進黨軍心工程進逼 藍營痛失鐵票倉

聯合報 / 記者程嘉文
蔡英文總統（中）今年一月前往陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區視察，強調她身為中華民國的三軍統帥，一定是國軍最大後盾。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（中）今年一月前往陸軍南區部隊聯測中心台南白河內角營區視察，強調她身為中華民國的三軍統帥，一定是國軍最大後盾。 圖／聯合報系資料照片

深藍鐵票漸生鏽。隨著世代交替，以及蔡政府不斷表態宣稱支持國防、拉攏現役官兵，持續4年「軍心工程」耕耘，如今已得到相當回饋。藍營私下也承認，今年初總統大選，年輕一輩軍人票投蔡英文總統的比例，很可能高於國民黨候選人韓國瑜。隨著綠營繼續執政，軍系愈來愈不是藍營鐵票。

國民黨早年家大業大，除了各地方黨部，在各職業領域也有「特種黨部」，隨著時過境遷，只剩下退伍軍人黨員組成的「黃復興」黨部留存。且黃復興直屬黨中央，不歸組發會管轄，地位可見一斑，也代表國民黨至今仍認定，「軍系」是自己重要選票來源。但軍中已出現世代落差，藍營不再掌握優勢。

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