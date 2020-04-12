【黃復興存亡3】民進黨軍心工程進逼 藍營痛失鐵票倉

江啟臣當選國民黨主席後，黨務人事逐一發布，黃復興黨部主委由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍，打破以往均由上將主掌的慣例，他與黃復興體系淵源也不深，軍系大老們反彈不小，質疑江啟臣不滿傳統的退伍軍人黨務體系，刻意安排一名「外人」，是要大幅「改造」黃復興，前晚軍系大老們緊急聚會商議對策。

2020-04-11 12:26