【黃復興存亡2】怕與江啟臣同遭「雙殺」 軍系大老急自救
江啟臣當選國民黨主席後，黨務人事逐一發布，黃復興黨部主委由高雄市黨部義務副主委臧幼俠接任，跌破眾人眼鏡。臧幼俠是少將退伍，打破以往均由上將主掌的慣例，他與黃復興體系淵源也不深，軍系大老們反彈不小，質疑江啟臣不滿傳統的退伍軍人黨務體系，刻意安排一名「外人」，是要大幅「改造」黃復興，前晚軍系大老們緊急聚會商議對策。
臧想改革幹部組成 大老籲莫製造矛盾
面對臧想引薦低階退伍人員擔任黃復興幹部的革新方針，軍系大老們認為，黃復興未來當然要擴大參與層面，但是不可以強調不同階級間的矛盾，等到臧幼俠來拜會各軍校校友會時，一定會強調此事，希望他能注意，也不能給外界見縫插針、破壞退伍軍人團結的機會。目前大老們雖然有質疑，但沒有集體去面見江啟臣「進諫」的打算。
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