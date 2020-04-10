【黃復興存亡1】新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍曾惹議
國民黨主席江啟臣上任後起用新人事，但國民黨鐵票部隊「黃復興黨部」主委人事再掀爭議。新任主委臧幼俠曾任高雄市前市長謝長廷的兵役處長，近年頻繁參加兩岸交流，被黃復興黨內質疑是藍皮綠骨、藍皮紅骨。擔任南部後備司令時，還鬧出鋼管秀辣妹「慰勞」教召官兵的風波。
臧被疑「投綠投紅」 江啟臣人事跌破眼鏡
江啟臣公布黃復興黨部主委由臧幼俠出任，黨內譁然，不只是這項人事跌破退將大老們的眼鏡，黨內對於臧幼俠的「色彩」也有疑慮，質疑臧「投綠又投紅」，2000年政黨輪替時，許多將軍因「不願在台獨政府當官」提前退伍，但臧幼俠一退伍就轉任謝長廷市府的兵役處長，被解讀為刻意結交民進黨。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言