【黃復興存亡1】新主委臧幼俠被諷「吳斯懷」 鋼管勞軍曾惹議

蔡政府正全力對抗新冠肺炎疫情，隨著520逼近，民進黨內對可能的人事改組已開始角力。備受關注的總統府秘書長陳菊動向，綠營人士認為，陳菊暫留總統府繼續襄助蔡英文總統的機率高；至於即將卸任的副總統陳建仁，過去與蔡合作無間，這次疫情又以專業形象獲得社會肯定，未來仍是執政團隊不可或缺的角色。「雙陳」成為蔡英文布局的活棋。

2020-04-06 12:40