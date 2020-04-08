【罷免攻防戰1】韓國瑜2天射3箭 直球對決就為程序正義
原本隨著新冠肺炎疫情上升而降溫的罷韓行動，這兩天陡然加溫，韓陣營出招連連，今天更掀高潮。韓國瑜陣營主動開打法律戰，除了昨天先對中選會的處分提出行政訴願停止罷免案，今再委任律師葉慶元同步在高雄、台北，向高等行政法院提出行政訴訟並聲請停止執行罷免案，接下來甚至要將有瑕疵的連署書全數移送檢方偵辦。
最後一張牌 要凸顯中選會「博歹筊」
為反制罷韓，韓國瑜陣營兩天連發三箭，要和罷韓團體Wecare高雄直球對決，也讓罷韓團體得頻頻接球。今天這一箭主要戰略考量在凸顯民進黨把持的中選會，為了罷韓不問是非「博歹筊」，這也是爭這場罷免案輸贏唯一的著力點，可說是最後一張牌。
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