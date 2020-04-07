史上最短出訪！敦睦艦隊提前返國 官兵回家還要再等6天

從2018九合一選舉到2020總統及立委大選，國民黨可說是「成也韓國瑜，敗也韓國瑜」，起落之大讓人跌破眼鏡；過程中，地方派系扮演重要角色，而在高雄，國民黨又以立法院前院長王金平領軍的「白派」勢力為主，但隨著總統敗選，地方政壇觀察白派近來已偃兵息鼓，罷韓結果將決定派系何去何從。

2020-04-04 15:01