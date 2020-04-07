史上最短出訪！敦睦艦隊提前返國 官兵回家還要再等6天

聯合報 / 記者程嘉文
帛琉副總統Raynold Oilouch（右七）造訪敦睦艦隊，與支隊長陳道輝（右六）、我國大使周民淦（右八）合影。圖／引自駐帛琉大使館臉書
帛琉副總統Raynold Oilouch（右七）造訪敦睦艦隊，與支隊長陳道輝（右六）、我國大使周民淦（右八）合影。圖／引自駐帛琉大使館臉書

新冠肺炎疫情延燒，海軍敦睦艦隊出訪友邦行程也受影響提前結束，除了造訪帛琉，其他前往各邦交國的行程都中途取消，創下近年出訪時間最短的紀錄，本周四提前返國，官兵還要留在船上再隔離6天才能返家，蔡英文總統周四將到左營，歡迎艦隊入港。

取消環島展示 僅在海上停留36天

海軍每年春天都會派出「敦睦遠航支隊」，前往各友邦訪問，傳統已經維持半世紀以上。以往敦睦艦隊出發前，會先環航全台一周，在各大港口開放民眾參觀，今年受疫情影響，決定艦隊先出訪，返國後再進行國內環島展示。不料全球疫情嚴重，在3月13日至15日造訪帛琉後，雖仍依原計畫航向南太平洋，但決定取消後續訪問行程，國內環島展示亦一併喊停，以免製造防疫破口。

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