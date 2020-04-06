【綠營卡位戰6】 蔡的「雙陳」活棋 菊姐、大仁哥扮演新角色？

蔡政府正全力對抗新冠肺炎疫情，隨著520逼近，民進黨內對可能的人事改組已開始角力。備受關注的總統府秘書長陳菊動向，綠營人士認為，陳菊暫留總統府繼續襄助蔡英文總統的機率高；至於即將卸任的副總統陳建仁，過去與蔡合作無間，這次疫情又以專業形象獲得社會肯定，未來仍是執政團隊不可或缺的角色。「雙陳」成為蔡英文布局的活棋。

蔡總統第二任期即將展開，外界聚焦行政院長蘇貞昌等內閣團隊人事之際，民進黨內也有人關注陳菊與陳建仁的「雙陳布局」。其中，蔡總統十分倚重的「黨內大姊」陳菊，先前黨內盛傳陳可能接掌監察院，主因是新任監察院長將同時擔任監察院轄下國家人權委員會主委，依陳菊長年關注、推動人權議題的背景與個人黨政資歷，是非常適合的人選。