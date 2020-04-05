【地方派系風雲3】紅黑派罕見整合為挺韓 敗選標哥自虧沒面子

聯合報 / 記者洪敬浤
台中紅黑兩派整合力挺韓國瑜（前中），造勢時大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前左）一起忘情合唱。 圖／聯合報系資料照片
台中紅黑兩派整合力挺韓國瑜（前中），造勢時大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前左）一起忘情合唱。 圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜年初總統選舉大敗，讓率先表態挺韓的台中紅、黑派系臉上無光，甚至連黑派掌門顏清標之子、前立委顏寬恒都輸掉立委選舉；據轉述，顏清標對敗選只說「足沒面子！我現在不敢搭高鐵了。」韓敗選重挫地方派系，但紅黑派地方實力仍雄厚，派系檢討認為受到汙名化、少子化衝擊，需要重新盤整。

紅黑兩派 吃飯、通婚都涇渭分明

台中地方派系由來已久，過去在縣區有紅、黑輪流執政的傳統，彼此水火不容。資深議員張瀞分回憶，當時連吃飯的餐廳都得分紅黑派，甚至彼此互不經商、通婚，直到縣市合併後雙方合作，這次紅黑整合挺韓國瑜，彼此建立起默契，紅黑派都變成好朋友。

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韓國瑜 顏清標 廖了以

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