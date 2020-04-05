【綠營卡位戰5】高分部長鄭麗君 下一站副閣揆？台北市長？

民進黨2016年重新執政以來，文化部長鄭麗君在內閣的滿意度始終名列前茅。這樣的高人氣，在今年蔡英文總統再度勝選後，文化界一直傳言鄭麗君至少高升行政院副院長，就看她有無意願。然而，新冠肺炎疫情打亂政壇人事布局，行政院長蘇貞昌被認為領導有方，很可能繼續連任，也影響鄭麗君未來動向。

鄭麗君從立委變身部長後，文化底蘊及視野、規畫力、執行力、包容力、傾聽力，普遍受部內部外肯定，甚至有官員稱「部長多領導一天，我就多一天榮耀感。」在內部罕見高支持度下，2017年就傳出民進黨要徵召她選台北市市長，不過鄭麗君始終表示沒有意願。