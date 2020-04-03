【地方派系風雲1】桶箍不在 雲林張家班暗潮洶湧

聯合報 / 記者陳雅玲鄭朝陽
雲林張家班掌門人張榮味入獄後，派系少了重要「桶箍角色」，各路壓力正在形成。 圖／聯合報系資料照片
雲林張家班掌門人張榮味入獄後，派系少了重要「桶箍角色」，各路壓力正在形成。 圖／聯合報系資料照片

2020總統立委選舉，民意海嘯沖垮地方派系提名人，其中具代表性的雲林張家班掌握全國農漁會系統，過去基層實力「喊水會結凍」，但此番選舉敗北，派系根基鬆動傳警訊。張家班布局下一場2022地方選舉，今年6月台北農產公司董事會改選將是前哨戰，但外有綠營虎視眈眈、伺機翻轉農會系統，派系內還有各方勢力競合，內外壓力夾攻下，張麗善積極耕耘網路「空戰」，拉攏年輕選票，「左手鞏固派系，右手要擁抱新民意。」 

雲林政壇過去以前縣長許文志為首，但其子許舒博在立委後未更上一層樓，許派政治香火目前由縣議員賴淑娞延續。此後雲林就以張家班為首，掌門人張榮味從縣議員起家，擔任議長、縣長時掌握資源，迅速扎根基層農漁水利會，再揮軍北上插旗全國農會，家族、盟友也在政商界打下地盤。

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