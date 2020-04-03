【綠營卡位戰3】赦扁、制憲聲浪逼近 蔡總統如何接招？

蔡英文總統即將展開第二任期，民進黨內「赦扁」聲浪再度來襲，民進黨立委蔡易餘提案修正「會計法」，被視為特赦前總統陳水扁的敲門磚。另一方面，獨派催生「台灣新憲法」也成為現在進行式，由獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會近期悄悄啟動「制憲」連署，目標鎖定明年8月交付公投。獨派再次出招，就看蔡總統如何接招。

民進黨立委蔡易餘日前提出「會計法」修正草案，盼將國務機要費除罪化，蔡易餘接下來還可能提案修正「赦免法」，賦予總統特赦尚未定讞案件權力，替赦扁全力加速。但據了解，民進黨內對是否特赦保外就醫中的陳水扁，依舊沒有交集。