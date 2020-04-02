【綠營卡位戰1】520超前部署 中央搶天聽、地方劍指百里侯

聯合報 / 記者周佑政
蔡英文總統（右）可望在520後回任黨主席，後續黨職改選牽動派系版圖，更與2022縣市長、各級民代提名連動，黨內競爭激烈。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（右）可望在520後回任黨主席，後續黨職改選牽動派系版圖，更與2022縣市長、各級民代提名連動，黨內競爭激烈。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統可望依民進黨黨章在520回任黨主席，兩年一度的民進黨全國黨代表、地方黨部主委、中常執委等黨職改選，也將在5月底拉開序幕。這次改選攸關黨內權力分配，也與2022年縣市長、各級民代提名連動，黨內各派系早已「超前部署」，盼爭取更多「政治版圖」。

中常執委可與主席同桌 權力最核心

民進黨全國黨代表、各縣市黨部主委選舉預計5月24日舉行，7月將登場的全代會則要選出中常委與中執委。黨內人士指出，地方黨部主委選舉結果，一定程度牽動下屆縣市長、議員及鄉鎮市長等民代提名，「黨部主委是某派系出身，自然有利該派系爭取更多機會。」至於中常、執委，則能擠身黨內權力核心，更能「直達天聽」與黨主席同桌開會，同樣是兵家必爭。

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民進黨 陳菊 蔡英文

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