【疫情官場現形記3】林佳龍出手 掀觀光局長保位戰

交通部觀光局派駐機場的旅客服務中心30歲員工（案269）上周五檢出新冠肺炎確診，卻爆出七天內曾陪同旅服中心主管「接待」高層自菲律賓返台的兒子，結果兒子在同天確診（案277），有媒體報導這名高層就是「觀光局主秘」，而風暴中心的觀光局主秘即起已自主隔離，交通部次長今天還證實這名主管去接兒子當天沒有請假單。

2020-03-30 14:24