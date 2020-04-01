【疫情官場現形記3】林佳龍出手 掀觀光局長保位戰

聯合報 / 記者侯俐安
觀光局長周永暉神隱五天後動作頻頻，讓外界嗅到局長保位戰的氛圍。 圖／聯合報系資料照片
觀光局長周永暉神隱五天後動作頻頻，讓外界嗅到局長保位戰的氛圍。 圖／聯合報系資料照片

觀光局主秘林坤源之子接機事件延燒五天，影響擴大延燒，繼昨天林坤源、旅服中心主任張維庭出面喊冤，案269友人代其還原始末抱屈後，交通部今主動代染病的「案269」發出聲明，撐腰之意明顯；神隱五天的觀光局長周永暉也動作頻頻，讓外界嗅到觀光局長「保位戰」正式開打。

「案269」友人昨透過本報記者還原事件經過，主要是考量他只是觀光局約聘雇人員，在觀光局官官相護之下，倘若自行發聲，未來考績都握在長官手中，任何一個閃失都可能影響工作。後來交通部長林佳龍幕僚昨天也主動找「案269」釐清事情經過，案269幾經考慮後，決定由交通部今天代為發布聲明。

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