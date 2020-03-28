【政媒角力戰5】「海派」迅速崛起 看民進黨的政媒版圖

台數科旗下頻道申請頻道變更為新聞台，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）先是通過，又打回票，背後疑與行政院介入、民進黨內的派系角力有關。其實，隨著政黨輪替成為常態，已經二度執政的民進黨，「政媒關係」複雜且密切，黨內派系包括海派、新潮流以及正國會都有各自的「政媒版圖」。

林崑海招兵買馬 直搗綠營核心

民進黨政治人物、派系擁有或關係密切的媒體，早期最具代表性的案例，是已故立委蔡同榮創辦民視，歷任董事長蔡同榮、田再庭、郭倍宏、王明玉與綠營的關係都非常密切。直到近幾年，最為人熟知的是人稱「海董」的三立董事長林崑海，除了旗下新聞台親綠的政治色彩明顯，林崑海近幾年持續招兵買馬，成立民進黨新興派系「海派」。