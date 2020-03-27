【政媒角力戰4】台數科案 扯出新聞台卡位與媒體大亨糾葛

聯合報 / 記者洪敬浤賴昭穎
NCC通過台數科新聞台執照又遭翻盤，除傳聞有政治力介入，也牽扯出有線電視新聞台之間的角力。圖／聯合報系資料照片
NCC通過台數科新聞台執照又遭翻盤，除傳聞有政治力介入，也牽扯出有線電視新聞台之間的角力。圖／聯合報系資料照片

台數科這張到手又被卡住的新聞台執照，外界傳聞四起，尤其台數科董座廖紫岑與交通部長林佳龍的友好關係，更引發諸多民進黨派系角力的內幕傳聞。為何這幾年民進黨派系或政治人物都爭相與有線電視業者交好，這中間牽涉了多少的政商糾葛？

中部有線電視業者表示，市府握有費率審議生殺大權，系統業者多半會配合政策，但碰到費率調降問題，多不會輕易就範，當年台中市府要調降費率，據說台數科主動配合，可見雙方友好程度；林佳龍市長任內，推動有線電視新聞聯播制度，因為得額外支出製播費，業界都表質疑，但台數科率先輪值製播，其他業者只好跟進。

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