【監院轉型路3】選我！監委爭下屆提名 彈劾之聲自動靜音？
第五屆監察委員的任期8月屆滿。本屆監委分屬前總統馬英九、蔡英文總統提名，每逢政治性議題，「馬系」、「蔡系」監委立場涇渭分明，但大部分監委都已表達續任意願。11位蔡總統補提名的監委中，除了已辭職的陳師孟，及因健康因素無意續任的楊芳玲，另外9位都已爭取續任；馬前總統提名的監委，逾半有意續任。
現任監委 多位自薦爭連任
監察院秘書長傅孟融日前表示，央請院長張博雅代為推薦的現任監委共有十餘位。不過並非所有監委都請張博雅推薦，有些監委具社運背景，上次推薦他們的社運團體，這次再度推薦連任，例如民間司改會推薦高涌誠，環保團體推薦田秋堇等；也有監委對自己本屆表現很有自信，向總統府提出自薦。
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