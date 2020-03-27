【監院轉型路3】選我！監委爭下屆提名 彈劾之聲自動靜音？

「世界各國沒有像台灣這樣審教科書的！」台灣教科書的審查制度是「審到最後一定會過」，也因此造成有出版社抱持「糊弄」（敷衍、將就）心態，錯字一堆、文句不順，有如把審查委員當校對員，連國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚談起，都只能搖頭嘆息。

2020-03-23 11:40