【政媒角力戰2】有線女王的新聞夢 因「佳龍好朋友」而碎？

聯合報 / 記者洪敬浤
有著「有線電視女王」外號的台數科董事長廖紫岑也跨足飯店業、經營高爾夫球場，事業版圖多元，2016年她併購東森電視失利但一戰成名。圖／聯合報系資料照片
有著「有線電視女王」外號的台數科董事長廖紫岑也跨足飯店業、經營高爾夫球場，事業版圖多元，2016年她併購東森電視失利但一戰成名。圖／聯合報系資料照片

台灣數位光訊科技集團（台數科）新聞台執照到手又被卡住，外界傳聞四起，一家中部系統業者變更頻道，居然引發政院高層關切，還牽扯出民進黨派系糾葛，甚至還牽動2024布局。外界不禁好奇，台數科到底是何方神聖？

台數科董座廖紫岑 出身政治世家

有著「有線電視女王」外號的台數科董事長廖紫岑出身政治世家，事業版圖多元，她從地方台記者、主播起家，並跨入有線電視經營，也經營飯店業，過去曝光度低，直到現任交通部長、台中市前市長林佳龍任內，才逐漸浮上檯面。2016年，她併購東森電視失利但一戰成名，廖紫岑始終鍾情於媒體、新聞領域，近期原本到手的新聞台執照又喊被卡，台數科的新聞夢再度成為媒體焦點。

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