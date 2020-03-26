【政媒角力戰2】有線女王的新聞夢 因「佳龍好朋友」而碎？

就在新冠疫情發燒的當頭，一則頻道變更的新聞沒有太引起注目，卻驚動行政院高層，甚至7天之內大翻盤。國家通訊傳播委員會（NCC）本月初通過台灣數位光訊科技集團（台數科）申請旗下頻道變更案，同意成立新聞台，沒想到卻傳出引起行政院長蘇貞昌震怒，要求NCC收回決議。於是， NCC一周後迅速收回成命，創下史上第一次新聞台「復議」的難堪紀錄，台數科到手的新聞台也飛了。

2020-03-26 13:07