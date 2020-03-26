【疫情另類受害者2】居服員中鏢停工 長照者淪難民
我國長照機構人力一直不足，又以居家照顧服務員更為嚴重。新北市曾有案家未告知家中有居家檢疫者，導致到府服務的居服員只能停工14天，負責的3名個案改由其他居服員服務，人力問題雪上加霜，長照業者擔心防疫破口若封不住，連居服員都「中鏢」，原本需要被照護的失能者及長輩，將成為疫情下的難民。
居服員遭隔離 四作法救急
本報先前報導衛生和社政單位的疫調資訊沒有互通，居服員根本不知道案家是否被要求隔離或檢疫。如果居服員不幸遭感染，恐造成服務缺口，目前全台居服單位已列出處理原則「超前部署」，包括開始盤整人力，如果人員縮減，較不嚴重的個案就減少服務頻率；如果人力嚴重不足，考慮相同區域的單位間互相支援，最嚴重時則由政府介入協調。
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