【監院轉型路1】首代人權委員會 尤美女、紀惠容「當仁不讓」

總統府年初公布監察院國家人權委員會組織法，監察院將依法成立國家人權委員會。8月上任的29名監委中，蔡英文總統將圈選7名監委成為首屆人權委員，這7人必須具備人權背景，也讓這些特殊背景的候選人成為當紅炸子雞。長期投入受暴婦女人權領域的勵馨社福基金會執行顧問紀惠容、推動國家人權委員會組織法立法的民進黨前立委尤美女，已積極表達意願，是外界看好的下屆監委人選；不少民間團體推薦的監委人選，也都宣示出任人權委員的意願，檯面上、檯面下都競爭激烈。

總統圈選7名人權委員 需有相關經驗聲望

根據新修監察院組織法，7名由總統提名的人權委員須符合監委資格增加的第7款，須對人權議題及保護有專門研究或貢獻聲譽卓著，或在公民團體實務經驗有聲望。雖然資格看似已有限縮，但民間團體指出，人權範圍廣，貢獻看由誰定義，若在政黨分配陋習下，如何解釋恐成自由心證。