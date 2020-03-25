疫情另類受害者 居服員因案主隱匿被迫隔離

為保護個資、避免恐慌，新冠肺炎須居家檢疫或隔離者等有疑慮的資訊不公開，造成到府服務的居家照顧服務員完全狀況外，如今居服員人人自危，深怕遇上這類案家，就可能就踩「雷」；而案家也怕每天在不同地點奔波服務的居服員，甚至最近還有居服員被案家趕出來。

疫調資訊 政府單位沒橫向聯繫

會造成這種雙方都害怕對方的現象，本報查證發現，關鍵在這些疫調資訊，連政府的衛生與社政機關彼此也不會橫向聯繫，造成防疫盲區；居服員更因沒有「知的權益」，深陷防疫險區。新北市社會局就證實，有居服員因為案家隱匿家屬從國外回來，導致被迫隔離14天。