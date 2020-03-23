【教科書之亂1】開學了課本還在審 政治力強推課綱惡果

第二批自武漢撤離的兩架包機日前返台，據了解，對岸早在2月5日就將一千一百多人的欲返台名單交給我方，立場已顯鬆動，但蔡英文總統2月下旬表示我方堅持採取「橫濱模式」，加深對岸疑慮，僵局難以突破，後來歷經折衝協商，陸方最後棄守原本堅持「以疫謀獨」三原則，但仍做了不少小動作。

2020-03-20 15:49