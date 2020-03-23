【教科書之亂1】開學了課本還在審 政治力強推課綱惡果
去年倉促上路的12年國教新課綱，從課綱到完成編書，一波三折。本報獨家掌握，「科技」、「社會」和「健康與體育」三科，最讓出版社「頭痛」。這三科的國中第三冊（109學年度）教科書，三大出版社幾乎都因違反課綱規範被要求「重編」；其中南一出版社的「科技」第二冊（本學期用書）更四次重編，目前還在續審中，導致有學校被迫下學期換版本。
「以審代編」亂象 到底誰有解讀權
康軒出版社國中教科書副總編輯譚蕙婷說，國中社會科前三冊，各家出版社幾乎都重編；康軒目前也還在重修109學年度上學期（今年9月）要用的第三冊，同時趕編第四冊，但第四冊3月底前要送審，真的很趕。
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