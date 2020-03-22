【與火箭為鄰6】不甩部落權益就試射 豈不是蘭嶼核廢翻版？

聯合報 / 記者何定照
晉陞火箭基地（圖右綠色建物）位在部落田地間，左邊是養蝦的魚塭，村民憂心農作、蝦是否會受汙染。 記者何定照／攝影
晉陞火箭基地（圖右綠色建物）位在部落田地間，左邊是養蝦的魚塭，村民憂心農作、蝦是否會受汙染。 記者何定照／攝影

阿塱壹古道旁的南田部落，去年在農地間忽然冒出類似軍事設施。不管村民怎麼問，土地所有人都堅稱是以高科技養蝦，直到村民驚見巨大火箭運進村，租地的晉陞太空科技公司才坦承要試射火箭。整個過程荒誕離奇，猶如荒謬電影，而在現實中，這其實是漢人結構下的國家機器活生生壓迫原住民部落。

南田是台東達仁鄉排灣族最小部落，村民經濟狀況普遍不優。據村民描述，他們問遍依違建檢舉開罰的台東縣政府、達仁鄉公所等人員，對方都依土地所有人所言，稱該設施是養殖用途：另一方面，晉陞去年底預定的首次試射，早獲交通部民航局核准使用空域，農委會主管的台東區漁會也準備好管制漁船進出。

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