【與火箭為鄰4】基地地主是漢人 又見五鬼搬運亂搞原民土地

位在台26線省道公路邊的南田部落，戶籍登記人口有370人，實際住民僅90人，是台東達仁鄉最小的部落。四散的住戶去年因晉陞火箭事件組成「火箭自救團」LINE群組，自嘲南田成了「火箭村」，群組內20多人常交換最新訊息，包括火箭基地真正地主其實是晉陞股東。

當初買原民地 說好要做養殖業

該基地是原住民保留地農牧用地，依法只能由原住民買賣，但這名股東是漢人。南田村長高富源說，股東幾年前向原住民原地主買地經營養殖業，土地所有人則登記為另一名原住民，去年開始增建實體建築，面對各方詢問都說要做高科技養殖，台東縣政府也只能依違建開罰。