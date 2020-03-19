韓王終於破冰 靠一桌火鍋與一句生日快樂

高雄市長韓國瑜去年參選總統之後，就與立法院前院長王金平逐漸疏遠，兩人關係隨著選戰開打一路降到冰點。不過，韓市府證實，韓國瑜日前主動替王提前慶生，兩人一起吃火鍋「破冰」，杯酒泯恩仇，化解近一年來的心結。據了解，王金平還主動送暖，願在處理罷韓危機上盡一己之力協助，也給了韓一些善意提醒。

韓率三位副市長 奔王老家祝壽

這場火鍋宴3月13日晚間在王金平的高雄路竹老家登場，據了解是由高雄市副市長李四川主動提議，高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊居中安排。17日是王金平生日，韓國瑜原就打算為王金平慶生，由於王多數時間都在台北，適逢王的姪子13日結婚，王當天回高雄參加中午婚宴，晚上就與韓國瑜及三位副市長一起吃火鍋，也等於為王暖壽。