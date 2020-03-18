【與火箭為鄰2】美麗灣翻版？ 試射基地「剛好」9.9公頃免環評

行政院蘇貞昌院長去年1月15日簽署上任後第一份公文，就是核定第三期「太空科技長程發展計畫」，當時科技部新聞稿壯志豪情地寫著，這項計畫由科技部國家實驗研究院國家太空中心執行，預計10年投入新台幣251億元，結合國內產學界能量，發展高成本效益且具競爭力的太空計畫，建立台灣自己的太空產業。

飛鼠一號照妖鏡 照出法令空白窘境

諷刺地是，太空產業去年初被當成國家政策宣揚，但同年底「飛鼠一號」卻赤裸裸映射出目前台灣對於相關法令一片空白的窘境。小至向地方政府申請變更地目、大至中央主管機關法令規範都闕如，飛鼠一號成了最誠實的試紙。