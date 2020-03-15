還原首波武漢包機 幕後推手：徐正文是攪局者

降低投票年齡至18歲，已是朝野高度共識，明明是有共識的議題，民進黨卻遲疑了，箇中原是就是涉及修憲，修憲工程一旦啟動，過去黨內更改國號的倡議也將付諸行動，屆時恐讓民進黨傷筋動骨，自陷內部之亂。但賦予18歲公民投票權，修憲行不行？立法院法制局最新研究點出3個原因，認為我國宜盡速啟動修憲程序調降選舉權年齡，以鼓勵青年參政。

2020-03-14 09:23