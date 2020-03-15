還原首波武漢包機 幕後推手：徐正文是攪局者

聯合報 / 記者黃國樑
國民黨副秘書長兼大陸部主任周繼祥透露，自湖北武漢撤離滯留台灣人的第一架包機，協商過程背後真正的推動者就是國民黨。圖／聯合報系資料照片
國民黨副秘書長兼大陸部主任周繼祥透露，自湖北武漢撤離滯留台灣人的第一架包機，協商過程背後真正的推動者就是國民黨。圖／聯合報系資料照片

自湖北武漢撤離滯留台灣人的第二批兩架包機，在時隔第一架包機超過一個月後，終於載回三百多人。當初第一架包機的協商過程至今仍撲朔迷離，事實上，第一架包機真正的推動者就是國民黨，包括代理黨主席林榮德在內，靈魂人物則是副秘書長兼大陸部主任周繼祥，他首度披露過程說，他與大陸國台辦接觸時，曾脫口說出「撤僑」兩字，對方甚為不滿，其後即改稱「撤離」。

第一次包機 國民黨七人小組是關鍵

第一架包機與第二批兩包機截然不同，第二批兩架次主要由兩岸小兩會負責磋商，但第一架包機能夠成行，推手就是國民黨七人小組。

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