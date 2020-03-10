湖北包機突破兩大難關 我爭到防疫裡子、陸保住面子

接運滯留湖北台胞的第二批包機終於成行，由我方華航和大陸東方航空各飛一班，兩岸各退一步，背後經過一個多月的談判角力，攻防激烈。我方在堅持防疫優先下與陸方溝通，爭取到防疫工作的「裡子」。簡單來說，我方淡化大陸介意的「撤僑包機」色彩，在雙方認同「特殊包機模式」下，催生出此次的「防疫專機」。

首批包機後 遲遲等不到第二批

第一批湖北包機在2月3日由東航以春節班機名義執飛，但由於機上後來出現一例確診，加上我方認為首批回台名單與預期不符，恐出現防疫漏洞，在此情況下，我方堅持往後包機必須由我方派華航執飛，以確保防疫到位，雙方也因此僵持不下，主要透過兩岸民航主管機關的溝通談判甚至一度出現停擺，第二批包機遲遲無法成行。