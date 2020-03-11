【東廠之後1】30億天使捐款 黃煌雄辦台版政經學院

聯合報 / 記者馮靖惠
促轉會前主委黃煌雄前年10月因為「東廠事件」請辭，近來他得到企業家捐款，希望仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院。記者馮靖惠／攝影
促轉會前主委黃煌雄前年10月因為「東廠事件」請辭，近來他得到企業家捐款，希望仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院。記者馮靖惠／攝影

促進轉型正義委員會前主委黃煌雄前年10月因為「東廠事件」請辭，過去近一年半他在忙什麼？原來有企業家要捐款30億元以上資金，幫他圓教育夢。黃煌雄說，他5年前就在思考，希望仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院（Taipei School of Economics and Political Science, TSE），招聘國際大師級學者，辦一所能引領世界與歷史思潮的學術殿堂。

仿效英國古老智庫 善盡社會責任

如今這個夢想已經起步。黃煌雄說「退下來以後，工作更集中、全力以赴」。他希望仿效英國費邊社（Fabian Society）的精神，籌建台北政經學院，善盡對台灣這塊土地的社會責任。

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