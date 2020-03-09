【解構罷韓1】民進黨派系磨刀霍霍 小心「搶菜攤、丟江山」重演
高雄罷韓行動如火如荼，連台中市長盧秀燕都被波及，也有公民團體連署發起罷盧，民進黨派系介入罷免運作斧鑿甚深，罷免活動的政治權鬥意涵已凌駕在人民行使民主權利之上，背後更隱藏著新潮流部署已久的接班計畫。
公民割草、Wecare高雄 彼此較勁
高雄罷韓團體分為兩派，其中「公民割草行動」是由民間社群發起，也是最早的罷韓組織，在韓國瑜當選市長僅三、四個月時，原屬「割闌尾（藍委）」網路社群的不同領域人士，即倡言罷韓，以「草包不住火，割草靠你我」為號召。 但之後原發起人及張姓發言人相繼離開，因內部意見不合社群幾經洗牌，目前由高雄婦產科李醫師出任發言人，民進黨謝系立委趙天麟提供服務處設割草總部。
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