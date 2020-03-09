【解構罷韓2】防疫、期末考、簡體字 割草處處角力戰

高雄市「罷韓」與「反罷韓」兩股勢力近期過招不斷，罷韓團體祭出「教戰守則」，拉高連署書數量外，並提早送件，希望能趕在大學生期末考前舉行投票，讓年輕人返鄉投罷免票。反罷韓者也發動罷免高雄市議員黃捷外，並主張全民防疫之際，要罷免高雄第一線防疫指揮官，形同干擾防疫。

鹽埕不是塩埕 號不能寫号

罷韓團體宣布罷免市長韓國瑜第二階段連署書已破五十一萬份，遠超過法定門檻的卅萬份，他們聲稱拉高送件量的原因是要防止遭惡意剔除。 走進Wecare「光復高雄總部」，二樓滿是堆疊成落的罷免連署書，上百名志工分日、夜班整理，牆上及桌上顯眼處貼著大大的「這些繁體字長這樣！」的表格，指導連署人姓名及戶籍地址不要寫錯，或寫成簡體字。