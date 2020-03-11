【小刀出鞘2】再戰2024？ 金：不想將近70歲時，還去爭這些東西

人稱「金小刀」的國安會前秘書長金溥聰最近重出江湖，砲打「花蓮王」立委傅崐萁，外界立刻聯想到「馬金體制」再現。這也難怪，因為政壇常說，馬英九有三個幕僚，第一是金溥聰，第二是金溥聰，第三還是金溥聰。過去馬金堅不可摧的戰友關係，還曾被誤解「同志」情誼，不只政壇臆測兩人是同性戀，金溥聰的女兒金靈也問過爸爸「到底是不是？」

2020-03-10 09:40