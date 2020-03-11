【小刀出鞘2】再戰2024？ 金：不想將近70歲時，還去爭這些東西
金溥聰淡出政壇五年，重出江湖第一步，轟轟動動地舉行了一場記者會，砲打「花蓮王」傅崐萁、痛批國民黨買辦文化、和稀泥文化，外界說金溥聰要復出。其實，早在2018年市議員選舉，金溥聰就在布局兩年後的立委選舉，準備重返政壇。
金溥聰先鼓勵子弟兵鍾沛君、修杰麟出來參選北市議員，修婉拒，總統府前副秘書長羅智強也要參選北市議員，尋求金的支持，金則建議羅去見當時的國民黨主席吳敦義。吳羅兩人因為前總統馬英九「鍘王案」意見相左，該次見面可以說是兩人融冰，據了解，吳敦義事後對幕僚說，對於羅智強特別拜訪，頗感詑異。
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