【小刀出鞘3】心臟土石流死裡逃生 金溥聰悟出「沒用的氣不要生」

長期挑戰鐵人三項比賽，國安會前秘書長金溥聰卻得了心臟病還退隱江湖。金溥聰透露，自己在急診手術前五天還參加宜蘭梅花湖鐵人三項，當時就跑不動了，還覺得奇怪為何體力變差了，還好即時發現動了手術，死裡逃生。他人生中還有一次死裡逃生的經歷，讓他深刻體會健康的重要。

心臟裝6支架 第7支醫師不敢裝

「我心臟裝了六支支架，其實應該裝七支，但試了兩次手術，兩個醫生都不願意冒險。」金溥聰比著胸前說，他有血管鈣化的問題，在心臟內科叫「土石流」，不知道什麼時候會發作，指數四百以上叫高危險，他的指數是一千兩百多，這就是當初他堅辭離開馬政府的原因。