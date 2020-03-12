【小刀出鞘3】心臟土石流死裡逃生 金溥聰悟出「沒用的氣不要生」

聯合報 / 記者陳洛薇
國安會前秘書長金溥聰因心臟病退隱江湖，深刻體會健康的重要。 記者曾吉松／攝影
國安會前秘書長金溥聰因心臟病退隱江湖，深刻體會健康的重要。 記者曾吉松／攝影

長期挑戰鐵人三項比賽，國安會前秘書長金溥聰卻得了心臟病還退隱江湖。金溥聰透露，自己在急診手術前五天還參加宜蘭梅花湖鐵人三項，當時就跑不動了，還覺得奇怪為何體力變差了，還好即時發現動了手術，死裡逃生。他人生中還有一次死裡逃生的經歷，讓他深刻體會健康的重要。

心臟裝6支架 第7支醫師不敢裝

「我心臟裝了六支支架，其實應該裝七支，但試了兩次手術，兩個醫生都不願意冒險。」金溥聰比著胸前說，他有血管鈣化的問題，在心臟內科叫「土石流」，不知道什麼時候會發作，指數四百以上叫高危險，他的指數是一千兩百多，這就是當初他堅辭離開馬政府的原因。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

金溥聰 手術 心臟病

相關新聞

【小刀出鞘3】心臟土石流死裡逃生 金溥聰悟出「沒用的氣不要生」

長期挑戰鐵人三項比賽，國安會前秘書長金溥聰卻得了心臟病還退隱江湖。金溥聰透露，自己在急診手術前五天還參加宜蘭梅花湖鐵人三...

【東廠之後2】處女座黃煌雄看張天欽：沒基本行政倫理什麼都免談

促轉會前主委黃煌雄退出政壇後投身教育，年屆七旬的他，把人生的餘暉拿來燃燒教育的熱忱。黃煌雄在民進黨內和政壇素有重望，早年...

【東廠之後1】30億天使捐款 黃煌雄辦台版政經學院

促進轉型正義委員會前主委黃煌雄前年10月因為「東廠事件」請辭，過去近一年半他在忙什麼？原來有企業家要捐款30億元以上資金...

【小刀出鞘2】重出江湖 金溥聰原想與楊志良聯手以刺客之姿選立委

金溥聰淡出政壇五年，重出江湖第一步，轟轟動動地舉行了一場記者會，砲打「花蓮王」傅崐萁、痛批國民黨買辦文化、和稀泥文化，外界說金溥聰要復出。其實，早在2018年市議員選舉，金溥聰就在布局兩年後的立委選舉，準備重返政壇。

湖北包機突破兩大難關 我爭到防疫裡子、陸保住面子

接運滯留湖北台胞的第二批包機終於成行，由我方華航和大陸東方航空各飛一班，兩岸各退一步，背後經過一個多月的談判角力，攻防激...

暴增7萬國民黨員哪來的？ 黨主席選舉解密

三月七日就將舉行國民黨主席補選，前副主席郝龍斌和立委江啟臣兩強相爭，鹿死誰手尚未可知。不過首先掀起黨內戰火的，是人頭黨員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。