【小刀出鞘1】被誤解與馬是同志 金溥聰：我看到人間心術不正

聯合報 / 記者陳洛薇
國安會前秘書長金溥聰因砲打「花蓮王」傅崐萁，近期又重回眾人目光。 記者曾吉松／攝影
國安會前秘書長金溥聰因砲打「花蓮王」傅崐萁，近期又重回眾人目光。 記者曾吉松／攝影

人稱「金小刀」的國安會前秘書長金溥聰最近重出江湖，砲打「花蓮王」立委傅崐萁，外界立刻聯想到「馬金體制」再現。這也難怪，因為政壇常說，馬英九有三個幕僚，第一是金溥聰，第二是金溥聰，第三還是金溥聰。過去馬金堅不可摧的戰友關係，還曾被誤解「同志」情誼，不只政壇臆測兩人是同性戀，金溥聰的女兒金靈也問過爸爸「到底是不是？」 

打官司求公道 老婆氣到也想出庭

「我看到人間的心術不正。」金溥聰罕見親口談他與馬英九纏身多年的傳聞。他說，他尊重所有人的性向，「但我自己不是、就是不是。」金曾為此提告，他透露，妻子周慧婷非常生氣，還要跟著一起出庭，但被他阻止，「我跟她說，你不要出來解釋，否則好像此地無銀三百兩。」其實是不願意家人涉入，但這也是他為什麼可以一個官司打了五年，因為要還家人、女兒公道，給小孩子一個健康的心態。

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金溥聰 馬英九 傅崐萁

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