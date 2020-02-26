暴增7萬國民黨員哪來的？ 黨主席選前解祕

三月七日就將舉行國民黨主席補選，前副主席郝龍斌和立委江啟臣兩強相爭，鹿死誰手尚未可知。不過首先掀起黨內戰火的，是人頭黨員問題。選戰最後一個月，有投票權的黨員數增加近七萬人，被視為有暗中運作的痕跡。但事實是否真的如此？其實從國民黨公布的各縣市和黃復興黨員數，可以看出端倪。

操作 只能找未繳黨費的舊黨員

首先要說明的是，國民黨黨員的投票權和一般選舉不同，在2017年主席選舉後，已改為入黨一年以上才有投票資格。由於一年前不可能預知國民黨主席會補選，因此不太可能因此有新增的黨員具有投票權。此次主席選舉，都是入黨一年以上的，才能投票。而根據國民黨規定，舊黨員只要在該年度內繳交黨費，就可獲得黨權。換句話說，如果真的有心操作「人頭黨員」，只能從未繳黨費的舊黨員著手。

一個月內 增加七萬有效黨員

如果以國民黨2017年主席選舉的有效黨員數46萬5045人為基準，國民黨公布至二月二十三日的黨員數共為33萬3065人。但時間往前拉回到一月二十一日，黨員數是26萬3677人，一個月內增加了約七萬人。若從補繳黨費、黨權恢復的比率來看，大約是七成。

恢復黨權 最多是黃復興黨部

在各縣市和黃復興黨部裡，恢復黨權人數最多的是黃復興黨部，總數達2萬2078人。其次是彰化縣，回復9696人。再其次是高雄市，回復5542人。新北市排名第四，4321人；屏東縣3842人，排名第五。

其中表現最「突出」的是黃復興黨部和彰化縣。前者黨員數約占總黨員的四分之一，但恢復黨權人數卻逼近總數的三分之一；而彰化縣恢復黨權的人數，更比一個月前增加了88%，幾乎是「倍增」。

得黃復興得天下 郝龍斌利多？

國民黨內素來流傳一句話，「得黃復興者得天下」，從黨員人數消長來看，確實如此。黃復興黨部不管增加總數和比例都很可觀，相對來說，這當是與軍系有密切關係的郝龍斌的利多。不過國民黨黨務人士也分析，其實黃復興是國民黨「投票自主性最高」的一群人。以2017年主席選舉為例，一般認為黃復興黨部是洪秀柱利多，但投票結果卻不必然如此。

操作人頭黨員？ 情況不嚴重

但畢竟黨員數增加了快七萬人，這是否代表「人頭黨員競爭激烈」？實際情況恐怕也不是如此。同樣與2017年的黨員數比較，各縣市黨員數回復黨權的比例大約都只在六、七成左右，最高的是彰化縣的八成二和黃復興黨部的八成，高雄、新北甚至都只有六成出頭。如果真的非常用力操作，結果應該不只於此。

由此觀之，為了選舉操作回復黨權情況確實存在，但並不特別嚴重。黨務人士分析，這應該和此次主席選舉，國民黨執政縣市的首長都沒有「押寶」和強力運作有關，若有運作者，應該也是限於地方議員層級。

以增加人數、比例都十分突出的彰化縣為例，據了解，參與運作的是兩位前任立委，其中一個挺郝，一個挺江。高雄市則有多位議員參與，其中也是挺江、挺郝的都有。新北市已知有兩位市議員參與，其中一人挺江，一人「兩面押寶」。屏東縣地方人士積極參與的，則是挺郝。

選戰結果 還是要看整體風向

整體而言，從黨員增減情況來看，郝、江兩陣營在黨員的組織動員能力應不分軒輊，決定選戰結果的應該不會是恢復黨權的黨員數多寡，而是整體風向與政治氛圍。