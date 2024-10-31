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綠中常委提醒：留意底層人民感受

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片

民進黨昨舉行中執會，據轉述，中常委陳茂松表示，政府宣傳政策時，會用數字講今年經濟成長率多少，但對底層一個月薪水才二、三萬元的人來說，聽到這樣的政令宣傳、平均數據，會有相對剝奪感，覺得沒有賺到那麼多，提醒政府要留意底層人民感受。

民進黨主席賴清德表示，政府對於弱勢、中小企業，一向非常重視，目前行政院有經濟發展委員會、均衡台灣計畫，會專門處理相關問題。

中常委蔡易餘反映，產業界電價調漲，業界期盼虧損要緩漲；由於行政院已經定案電價議題，因此下次審議電價時會再提出建議。

中執委林岱樺也反映，中小企業製造服務業，很需要政府幫助，應加強現有政策工具宣傳。

賴清德回應，政府明年預算編列一一六億元，專責協助淨零轉型；關於弱勢照顧，政府過去做了很多社會照顧，以有餘，補不足，利用成長稅收擴大社會照顧，比如「○到六歲一起養」相關育兒政策、長照、單身年收六十一萬元以下免稅等，從相對有餘裕的經濟階層，回饋支持弱勢及中小企業。

中常委 林岱樺 經濟發展 蔡易餘 賴清德 電價

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