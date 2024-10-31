漲最低工資 朱敬一：加薪效果一點點

行政院經濟發展委員會顧問、中研院院士朱敬一接受專訪，對高房價及低薪表達憂慮。他說，台北房價所得比登上世界第二，成為經濟隱憂，應朝稅制、金融面及租房面下手；至於最低工資調漲，是否對整體薪資有帶動效果，他則坦言「只有一點點」。

網路節目「齊有此理」昨天播出朱敬一專訪內容。由於行政院日前舉行經濟發展委員會顧問會議，會後「包容成長」組召集人朱敬一等四人發布聲明，文中揭露該會議五大弊病，更稱產業界建議侷限又涉私利，被解讀是自己人對賴政府開砲。他在訪談時還原當時狀況，還稱當時被行政院「通緝到案」，雙方再溝通。他強調，該講的話還是要講。

針對高房價，朱敬一認為，抑制房價要考慮的是，首先釐清要管的是買房？還是租房？短期內要幫助青年買房不容易，因為薪水跟不上。

朱敬一說，自己最近把綜合所得、土地買賣賺的錢合計當分母，土地增值所得當分子，發現台灣萬分之一的有錢人所得比值近七成，意即所得有七成來自土地買賣所得，下一步應以此為基礎，「台北房價比似乎是不吃不喝十七、十八年才能購屋，真的很可怕」，建議從稅制、金融面及租房下手解決，其中又以社宅可能性較高。

至於最低工資調整對整體薪資是否有帶動效果？朱敬一坦言「只有一點點」，因為那並非均衡工資，且最低工資調整和軍公教調薪是兩回事。

朱敬一說，顧問會議中有熟悉勞工問題者提出，是不是要做到公司薪資結構透明；有的國家做得到，而有的國家立法規定公司ＣＥＯ薪水和公司平均薪水比率，比如某公司平均薪資每年一百萬元，假設訂定一百倍，ＣＥＯ薪水可以達到一億元，或許社會接受度不會低。

如何創造第二個台積電，他說，產生新的領頭羊企業有策略與方法，比如美國有很多研究補助，全球許多重大發明都是美國國防部的研究補助出來的，而高風險也高報酬，該補助的是「成功率不那麼高，但一旦成功就非常了不起的東西」，但也要說服國會同意這論點。