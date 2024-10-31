政府帶頭加薪 卓揆祭8措施救低薪

為促進國內薪資提升與透明化，行政院長卓榮泰祭八大措施，將修法要求上市櫃公司從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞，並提高薪資揭露門檻至五萬元，同時研議將最低工資一點三倍、約三萬七一六七元的薪資門檻，納上市櫃公司申請許可審核。

行政院經濟發展委員會「包容成長組」昨二度開會，卓揆說，行政院二○一八年提出十項薪資對策，已有階段性成果，他也以此基礎，提出「十加八」的創新對策，八對策主要分為：政府作為加薪引擎、薪資透明化及中小企業賦能。

卓榮泰指出，政府部門應負起帶頭加薪責任，明年起中央政府將以最低工資一點一倍，約三萬一四四九元為基準，作為約聘僱人員及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工薪水最低門檻，並定期檢討及提高勞務採購薪資標準；配合「證券交易法」修正，金管會將要求上市櫃公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

卓榮泰也請勞動部研議修正就業服務法，薪資揭露門檻提升至五萬元，並請金管會研議將最低工資的一點三，約三萬七一六七元，納上市櫃公司申請許可審核，提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

卓揆提到，將請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於明年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額一百億元以上者，自二○二八年度起申報性別薪資差距。

針對中小企業，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一。此外，為鼓勵有獲利的中小企業對員工加薪，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供三千五百萬元保證融資額度，保證成數最高九點五成，保證手續費從低，以百分之零點一計收。