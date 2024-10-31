政院祭出八大招搶救低薪 薪資揭露門檻升至5萬元

行政院長卓榮泰昨（30）日主持第二次經發會接續會議，針對低薪議題，拍板八項對策，其中研議將一定薪資門檻（約37,167元）納入上市櫃公司申請許可審核；另研議修法，將薪資揭露門檻提高至5萬元，未來徵才月薪低於5萬元不能寫薪資面議。

卓榮泰昨日在會中聽取國發會報告，會後提出八項對策。在政府作為方面共三項，第一是自2025年起，中央政府的約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍（約31,449元）。

政院提升薪資八項策略

第二，政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約31,449元）；第三，金管會先前已三讀通過《證券交易法》，要求上市櫃公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

針對薪資透明化則有三項對策。第一，卓榮泰表示，將請勞動部研議修正《就業服務法》薪資揭露門檻，自現行4萬元提升至5萬元。現行規定下，若職缺經常性薪資未達4萬元，企業有義務告知求職民眾、公開揭示薪資範圍，否則將可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，未來修法之後將提高至5萬元。

第二，請金管會研議將一定薪資門檻，即最低工資1.3倍（約37,167元），納入上市櫃公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

第三，請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，在2025年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額100億元以上者，自2028年度起應申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

而針對中小企業，也祭出兩項策略。首先是請經濟部擴大輔導創造中小微企業獲利及加薪能力，包含批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請要件之一，其中也包含已修正的《中小企業發展條例》，提高企業幫員工加薪的租稅優惠；第二，將由經濟部研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。卓榮泰說，未來仍會滾動檢討各種情勢變化，持續增加並提出相關對策。