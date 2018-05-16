每月實質總薪資逾5萬9？ 賴清德認了：超過半數人無

2018-05-16 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院14日舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，行政院副院長施俊吉指出，2018年第1季實質總薪資每月更達59852元，為18年來同期最高；施俊吉的說法引發質疑，也遭大批網友諷刺。行政院長賴清德昨（15日）深夜在臉書坦言，「在社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下的。」

賴清德表示，我們提出解決低薪問題的方案，記者會中也提到本季的平均每月實質總薪資是59,852元（2018年第1季工業及服務業全體受僱員工平均名目經常性薪資40679元，加入非經常性薪資且剔除物價因素後，實質總薪資每月達59852元）達到歷史新高。

「有很多人覺得這個數字沒有反映到大家真實的感受。」賴清德說，必須說明，這個數字是要與不同時間點上的同一個數字做比較的，用來看見整體薪資水準變化的趨勢。提出這個數字，也不是為了表彰政績，而是政府有責任要反映薪資的成長，「可以讓初入職場的年輕人們，知道原來自己可以提出更高的薪資要求，也避免僱主不合理的抑低薪資」。

他說，我們也瞭解，在社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下的，而這次所試圖提出的解方，包括建議提升時薪，讓非典就業與服務業的就業者直接受益；包括政府帶頭來將公部門所僱用的員工薪資全面提升到3萬以上；包括薪資的透明化，以及對企業提升薪資的誘因措施等等，都正是要針對在平均數以下、最弱勢的受薪者，希望幫助到最需要幫助的人。

賴清德強調，長遠來看，經濟發展是樹幹，薪資的提升是果實，要從根本上達到薪資水準的穩定成長，還是要靠整體經濟的轉型提升。所以，我們透過5+2產業與數位國家等政策的推動、透過投資障礙的排除、透過產業五缺的解決、透過相關法令的鬆綁，來達到產業的轉型、經濟結構的改善。這是我們已經啟動、而且持續在做的事情。