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提解決低薪政策 賴清德：正是要幫助最弱勢的受薪勞工

2018-05-16 00:08聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長賴清德14日親自主持解決低薪政策記者會，行政院在記者會提出本季每人平均每月實質總薪資為59,852元，達到歷史新高，卻引發輿論反彈，賴清德昨在臉書貼文，表示會提出這個數字，不是為了表彰政績，而是政府有責任要反映薪資的成長，可以讓初入職場的年輕人知道原來可以提出更高的薪資要求，也避免僱主不合理的抑低薪資。他也指出，提出解決低薪政策，由政府帶頭將公部門所僱用的員工薪資提升到3萬元以上等，也正是要幫助最弱勢的受薪者；賴清德坦言，處理這樣的議程，接受批評質疑是難免的，但總要有人開始去面對，強調這是執政者所應當做出的承擔。

以下是賴清德臉書全文：

我們14日提出解決低薪問題的方案，記者會中也提到本季的平均每月實質總薪資是59,852元（2018年第1季工業及服務業全體受僱員工平均名目經常性薪資40,679元，加入非經常性薪資且剔除物價因素後，實質總薪資每月達59,852元）達到歷史新高。

有很多人覺得這個數字沒有反映到大家真實的感受，我們必須說明，這個數字是要與不同時間點上的同一個數字做比較的，用來看見整體薪資水準變化的趨勢。提出這個數字，也不是為了表彰政績，而是政府有責任要反映薪資的成長，可以讓初入職場的年輕人們，知道原來自己可以提出更高的薪資要求，也避免僱主不合理的抑低薪資。

我們也瞭解，在社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下的，而我們這次所試圖提出的解方，包括建議提升時薪，讓非典就業與服務業的就業者直接受益；包括政府帶頭來將公部門所僱用的員工薪資全面提升到3萬以上；包括薪資的透明化，以及對企業提升薪資的誘因措施等等…都正是要針對在平均數以下、最弱勢的受薪者，希望幫助到最需要幫助的人。

我也要強調，長遠來看，經濟發展是樹幹，薪資的提升是果實，要從根本上達到薪資水準的穩定成長，還是要靠整體經濟的轉型提升。所以，我們透過5+2產業與數位國家等政策的推動、透過投資障礙的排除、透過產業五缺的解決、透過相關法令的鬆綁，來達到產業的轉型、經濟結構的改善。這是我們已經啟動、而且持續在做的事情。

我們知道，處理這樣的議程，接受各種批評質疑是難免的，但總要有人開始去面對，總要有人跨出腳步。這是執政者所應當做出的承擔。

圖／翻攝賴清德臉書
圖／翻攝賴清德臉書
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薪資賴清德

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